Atalanta-Milan, Pioli: “È la partita della svolta: la squadra è motivata”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Atalanta-Milan di domani. Consapevole di come una sia gara fondamentale

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Parlando del suo lavoro in questo periodo al Milan, Pioli ha detto: "La classifica finale darà i verdetti finali. Sappiamo che abbiamo parlato di partite della svolta, ma lo è quella di domani. Lo sappiamo, l'abbiamo preparata bene. La squadra è motivata, sarà pronta per dare il massimo e raccogliere un risultato importante". Leggi qui le dichiarazioni complete di mister Pioli >>>