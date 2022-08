Atalanta-Milan, Pioli in conferenza stampa: ecco data e ora / PM News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, parlerà in conferenza stampa in vista di Atalanta-Milan, gara valida per la 2^ giornata di Serie A

Renato Panno

Un esordio importante, un esordio da Campioni d'Italia. Il Milan, dopo la vittoria contro l'Udinese, si appresta ad affrontare il suo primo importante test in Serie A. Domenica 21 agosto, al 'Gewiss Stadium', alle ore 20:45, i rossoneri se la vedranno contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Come si consueto Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare la partita.

Conferenza stampa Pioli: ecco data e ora

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l'allenatore del Milan incontrerà i giornalisti nella sala stampa di Milanello sabato 20 agosto alle ore 14. Per non perdere nessuna dichiarazione in diretta segui il nostro live testuale su PianetaMilan.it.