Atalanta-Milan, Pioli: “Leao vediamo l’allenamento. Kjaer out”

Il Milan, dopo le vittorie contro la Fiorentina e il Frosinone, deve trovare ancora continuità in campionato. Domani i rossoneri affronteranno l'Atalanta di Gasperini. Una gara importantissima per restare nella scia di Inter e Juventus e per allontanare la Dea dal quarto posto. Alla vigilia della sfida ha parlato, come al solito, Stefano Pioli. L'allenatore del Milan ha sviscerato molti temi. Ecco le sue parole su Leao e Kjaer, in dubbio per domani.