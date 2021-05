Atalanta-Milan, Pioli: “Ci siamo avvicinati molto al loro livello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan di domani sera. Il Diavolo, sotto la sua gestione, non ha mai battuto la 'Dea'

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Parlando dei motivi per i quali il suo Milan, finora, non ha mai battuto l'Atalanta, Pioli ha detto: "Perché è una squadra forte. Quello è il primo motivo. Perché l'anno scorso non eravamo al loro livello. Adesso ci siamo avvicinati molto, domani possiamo dimostrare che siamo una squadra in grado di battere qualsiasi squadra del campionato".