Atalanta-Milan, l’annuncio di Pioli: “Ad oggi Rebic è più no che sì”

Stefano Pioli, presentando Atalanta-Milan di domani, ha detto che Ante Rebic è a serio rischio per la trasferta del 'Gewiss Stadium'

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Parlando delle condizioni fisiche di Ante Rebic, Pioli ha gelato il sangue di tutti i tifosi rossoneri. "Rebic ha un problemino muscolare ad un polpaccio. Anche stamattina non è stato in grado di fare una seduta completa. Oggi è più no che sì per quel motivo, ma abbiamo ancora domattina ...". Leggi qui le dichiarazioni complete di mister Pioli >>>