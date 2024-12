Il Diavolo, dunque, dovrebbe riproporre l'ex Valencia nella stessa posizione (esterno alto d'attacco, pronto a dare una mano alla difesa), in cui ha giocato in Milan-Empoli 3-0 dell'ultimo turno di campionato. LEGGI ANCHE: Rinnovo Reijnders, ma non solo: Milan, le ultime news su Maignan, Theo e … >>>