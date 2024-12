1 di 2

MILAN, ECCO IL RINNOVO DI REIJNDERS

Non c'è solo il rinnovo di Tijjani Reijnders a dominare i pensieri del Milan | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, la trattativa per il rinnovo del contratto di Tijjani Reijnders con il Milan è a buon punto. Ha confermato ciò anche lo stesso centrocampista olandese, lunedì sera, in collegamento con 'Ziggo Sport', dichiarando: «Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. È un grande club in cui giocare».

Il Milan è vicino a blindare Reijnders (firmerà fino al 30 giugno 2030, lo stipendio salirà intorno ai 3 milioni di euro) anche perché vuole evitare che bussi alla porta qualche top club europeo, come Barcellona e Manchester City, presentando offerte allettanti per l'ex giocatore dell'AZ Alkmaar. Per 'Tuttosport', ad ogni modo, il Diavolo potrà dormire sonni tranquilli sul suo numero 14 soltanto se centrerà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il rinnovo di Reijnders non è l'unico pensiero, però, per i dirigenti del Milan. Ci sono anche altre trattative in essere su cui il quotidiano torinese ha voluto fare il punto della situazione.