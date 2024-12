Milan, Fonseca: “Leao? La testa deve farlo migliorare”. E sui gol…

Milan, Fonseca vuole di più da Leao: parole significative sulla testa e i gol

"Non è un'impressione, è realtà. Penso che Rafa Leao ha spazio per migliorare ancora. Se ha fatto bene nelle ultime partite è chiaro, ma non sono totalmente soddisfatto. Penso possa fare meglio. La testa deve portarlo a migliorare. Ha fatto 5 gol, deve avere la testa di farne 20. Quando abbiamo capacità dobbiamo essere esigenti. Mai soddisfatti. Penso sia la strada giusta".