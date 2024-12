L’Atalanta come il dentista? Fonseca ‘risponde’ a Guardiola

Milan, Fonseca: "Atalanta come il dentista? Guardiola lo dice perché.."

"Capisco perfettamente ciò che Guardiola ha detto. Non so se è come andare dal dentista, ma è veramente una partita di sacrificio, di impegno, di atteggiamento. Dice che è come andare dal dentista perché magari vai dal dentista una volta all'anno. Io non posso dirlo perché qui ci vado tante volte. Per me è quasi normale. L'ultima partita con l'Empoli è stato un esempio, ovviamente un po' diverso per la qualità, ma stesso modo di giocare".