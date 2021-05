Atalanta-Milan: data e orario della conferenza di Pioli | Serie A News

Stefano Pioli terrà la conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2020-2021

Domenica sera, alle ore 20:45 , si disputerà Atalanta-Milan , gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021 . Il tecnico rossonero Stefano Pioli , nella giornata di domani, sabato 22 maggio , terrà la consueta conferenza stampa a Milanello per presentare i temi principali della sfida.

L'inizio dell'evento è previsto per le ore 14:30. La conferenza di Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan potrà essere seguita, oltre che sui canali ufficiali A.C. Milan, anche in diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.