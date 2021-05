Atalanta, Gasperini: “Vogliamo raggiungere il traguardo con le nostre forze”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il 'suo' Genoa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Atalanta, il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha parlato del match contro il Grifone e degli obiettivi da raggiungere. Queste le sue parole. "Abbiamo 3 punti da fare nelle prossime 2 partite, ci proviamo da subito domani. Mi viene in mente quando allenando proprio il Genoa, nel 2009, non riuscimmo ad arrivare alla Champions dopo essere arrivati a pari punti con la Fiorentina. Fu un finale di stagione molto sfortunato con episodi non certo a favore. Un rammarico non essere riusciti a qualificarci, forse la storia sarebbe stata diversa. Infortuni? Toloi ormai è ristabilito, per Muriel invece c'è ancora qualche problema. La contusione di mercoledì sera non è ancora smaltita del tutto, vediamo in queste 24 ore cosa succede.