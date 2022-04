Ancelotti: “Modric come Maldini per qualità e modo di vivere il calcio”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del fuoriclasse Luka Modric e lo ha paragonato al direttore tecnico del Milan Paolo Maldini

Trentasette anni il prossimo 9 settembre e non sentirli. Luka Modric, in occasione della partita di Champions League contro il Chelsea, ha lasciato a bocca aperta il mondo intero con un assist meraviglioso. Il croato, con l'esterno destro, ha pescato Rodrygo in area di rigore e ha permesso al Real Madrid di dare il là alla rimonta terminata 2-3 con il gol del solito Karim Benzema. Un giocatore di un livello assoluto che continua a confermarsi nonostante abbia già vinto tutto quello che c'era da vincere.