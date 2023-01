Gattuso: “Con Ancelotti c’è stato un problema di lavoro”

Real Madrid e Valencia si affronteranno domani per la semifinale della Supercoppa di Spagna. In panchina due ex del Milan, Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. Ecco le parole di Gattuso riportate da gazzetta.it.

Sulle parole di Ancelotti: "Non si tratta di temi personali. Lui allenava il Napoli, da dicembre ho iniziato a lavorare lì e la stampa e le tv hanno iniziato a dire che la squadra stava male fisicamente. Il problema si è generato per questo, ma da parte mia per Carlo c’è grandissimo rispetto. In questo momento non devo dire nulla, c’è stato un problema di lavoro ma io con lui ho vinto tanto ed è il migliore allenatore del mondo. Da parte mia personalmente a livello umano e calcistico per lui c’è tantissimo rispetto". Una società in crescita, il Milan vince anche fuori dal campo: i numeri >>>