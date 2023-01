Ancelotti: “Io e Gattuso abbiamo avuto dei problemi”

Real Madrid e Valencia si affronteranno domani per la semifinale della Supercoppa di Spagna. In panchina due ex del Milan, Carlo Ancelotti e Rino Gattuso . Ecco le parole di Ancelotti riportate da gazzetta.it.

Sulla relazione con Gattuso : "Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre. Poi… non sempre la relazione continua ad essere buona, abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali".

Se Gattusso avesse preso da Ancelotti: "Dalle mie squadre sono usciti diversi allenatori, ora non li ricordo tutti ma penso a Seedorf, a Pirlo, a Gattuso. E poi a Nesta. E Shevchenko, e Inzaghi, che se me lo dimentico mi chiama sicuro. Può essere che qualcosa abbiano appreso da me, poi ognuno ci mette del suo. Le squadre di Gattuso giocano in maniera intensa e hanno un'identità molto chiara. Domani col Valencia sarà dura: sono intensi nella pressione, dovremo maneggiare al meglio la palla e giocare meglio in difesa di quanto non abbiamo fatto col Villarreal, dobbiamo essere più compatti".