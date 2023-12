Ancelotti: “Contento di Brahim Diaz. Il periodo al Milan è stato utile”

Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero ora al Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dell'ex Milan Brahim Diaz

Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero oggi al Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Union Berlino di Champions League. Tra i temi toccati anche quello relativo alla crescita di Brahim Diaz, ex fantasista del Milan. Ecco le sue parole.