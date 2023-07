Juventus-Milan, Pioli: “Affaticamento per Calabria. Mi ha detto che …”

Così come riferito, infatti, da Luca Bianchin, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' negli Stati Uniti d'America, Pioli in conferenza ha detto che Calabria ha avuto un affaticamento e che lo stesso numero 2 del Milan gli ha detto di aver avuto l'impressione di essersi fermato in tempo. L'auspicio è quello, visto che, nel corso del primo match amichevole del Soccer Champions Tour 2023 contro il Real Madrid, il Diavolo aveva già perso Junior Messias. Juventus-Milan, le pagelle: piacciono Thiaw e Reijnders >>>