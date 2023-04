Allegri: “Il Milan era dato per spacciato e ha vinto contro il Napoli”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Inter e, tra le varie tematiche toccate, si è permesso di fare una battuta sull'impresa compiuta del Milan contro il Napoli , a dimostrazione di come nel calcio spesso le cose cambino con rapidità. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimiliano Allegri sul Milan

"Speriamo di arrivare in finale, faremo il possibile. Poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati sia positivi che negativi. Ora la Juve è così e l'Inter è in un'altra posizione. Bastano due partite e cambia l'opinione pubblica. Basta vedere ieri, il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso. L'equilibrio deve regnare soprattutto alla Continassa. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione. Bisogna essere equilibrati, niente e nessun risultato deve spostarci a livello mentale".