Allegri: 'Ho scelto il Milan perché lo amo. Vogliamo tornare in Champions'

Milan, le parole di Allegri in conferenza da Perth

In rappresentanza del Milan c'erano Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri e Mike Maignan, capitano della squadra. "Sono orgoglioso di essere qui a Perth - ha detto Allegri, così come riportato da Andrea Ramazzotti, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' in Australia -, in una città bellissima dove non ero mai stato. Non vedo l'ora di visitarla, di conoscere una nuova cultura e di sentire l'affetto dei nostri tifosi qui in Western Australia".