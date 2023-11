Milan-BVB, Pioli: “Chukwueze? Contento della sua prestazione”

Il Milan si sta preparando per una partita fondamentale. I rossoneri, reduci dalla vittoria difficile contro la Fiorentina, affronteranno il Borussia Dortmund in Champions League. Il Diavolo dovrà vincere, con la qualificazione agli ottavi in bilico, ma comunque nelle mani del Milan. Alla vigilia della sfida, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Tanti gli argomenti. Tra questi anche Chukwueze. Ecco l'estratto (QUI LE SUE PAROLE COMPLETE).