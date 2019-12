Cassano, fulmine a ciel sereno: cacciato da ‘Tiki Taka’

ULTIME NEWS – Fulmine a ciel sereno a ‘Tiki Taka’, noto programma televisivo condotto da Pierluigi Pardo. Antonio Cassano, ospite fisso ormai da tempo, è stato allontanato dai vertici Mediaset in seguito ad un episodio di cui non si conosce l’entità. L’ex giocatore del Milan non è nuovo a comportamenti al di sopra delle righe e si pensa sia stata una lite dietro le quinte a generare il caos. ‘FantAntonio’ ha avuto, ultimamente, un furioso battibecco con Giorgia Venturini, ex partecipante dell’Isola dei Famosi. Che sia questo il motivo di tale scelta? Anche Rafael Leao si è reso protagonista di un brutto episodio comportamentale, ecco cosa ha fatto il portoghese: continua a leggere >>>

