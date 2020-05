Calhanoglu, con Rangnick cambio ruolo e rinnovo di contratto

MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu freme. Il turco non vede l’ora di tornare ad allenarsi in gruppo col resto dei suoi compagni e ieri in un’intervista rilasciata a Sky Sport ne ha parlato, toccando diversi argomenti, tra cui il più interessante – in cui il numero 10 si è espresso in maniera molto diplomatica – quello riguardante il possibile arrivo in rossonero di Ralf Rangnick. “Lo conosco attraverso alcuni miei compagni che lo hanno avuto come allenatore. Se Rangnick arriva o no non dipende da me. Io rispetto tutti, sia lui che Pioli. Mi piacciono entrambi”, ha detto Hakan.

Ma è chiaro che il centrocampista rossonero con l’arrivo di Rangnick, che in passato lo avrebbe voluto portare con sé a Lipsia, cambierebbe il suo ruolo in campo. Nel 4-4-2 giocherebbe da esterno con compiti di spinta e di accentramento in modo da andare ad agire nella zona che particolarmente gli piace di più: quella del trequartista. “Pioli sa che io sono un numero 10, in questo ruolo mi trovo molto meglio, mi piace giocare in quella posizione. Con Pioli ci alleniamo bene, lui sia in campo che fuori, è davvero una brava persona”, ha dichiarato ieri Calha.

Il turco passano gli allenatori ma lui rimane sempre un punto fisso dell’11 titolare. Ai tanti tifosi non piace, forse perché ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse nel 2017, ma in fondo ogni allenatore che è stato al Milan negli ultimi anni ha sempre avuto fiducia nel numero 10. Come rivela Tuttosport questa mattina, Calhanoglu vorrebbe cercare un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, stabilirsi a Milano e al Milan. E chissà che con l’arrivo di Rangnick tutto questo possa essere molto più semplice. Intanto, pare scontato il destino di Maldini e Massara: LE ULTIME>>

