Calciomercato Milan – Zaniolo verso il Galatasaray: le ultime | News

Nicolò Zaniolo ad un passo dal Galatasaray. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il giocatore ha accettato la destinazione e sarebbe pronto a partire. La Roma e il classe '99 aspettano l'offerta definitiva del club turco, con i contratti e i documenti che verrebbero valutati nella notte. Nonostante il terremoto che ha colpito la Turchia, la trattativa non si è interrotta, con Zaniolo che resta convinto di trasferirsi al Gala. Il club capitolino aspetta l'offerta definitiva per poi accettarla, intanto il calciatore è pronto a partire già domani stesso per firmare un contratto da 3.5 milioni di euro a stagione. Confermata la clausola da 35 milioni di euro nel nuovo contratto.