Calciomercato Milan – Yuri Alberto, ecco l’offerta per il nuovo Pato

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero sarebbe interessato a Yuri Alberto, definito il nuovo Pato

Il Milan è sempre molto attivo sul calciomercato. Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni provenienti dal Brasile riguardanti Yuri Alberto. Protagonista di un eccellente 2021 con ben 18 reti in 49 partite stagionali, il giocatore viene considerato il nuovo Pato, visto che Alberto è di proprietà dell'International di Porto Alegre, ex squadra del Papero. In Brasile si parla di un accordo già raggiunto tra il Milan e il giocatore, ma al momento non ci sono conferme sotto questo punto di vista.