Calciomercato Milan – Rinnovo fratelli Donnarumma: si lavora a fari spenti

Calciomercato Milan: i fratelli Donnarumma con il contratto in scadenza

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato del calciomercato del Milan. A tal proposito, ha sottolineato un particolare importante. Il Milan vuole acquistare nuovi gioielli nella sessione invernale di mercato. Prima, però, il club di Via Aldo Rossi dovrà pensare a blindare i propri top player con il contratto in scadenza. In questi mesi i riflettori sono stati spesso puntati sulle scelte dei fratelli Donnarumma. Tanto Antonio, classe 1990, quanto il più famoso e forte Gigio, classe 1999, andranno in scadenza di contratto con il Diavolo il prossimo 30 giugno 2021. Secondo la ‘rosea‘, Mino Raiola, procuratore dei due fratelli portieri ed il Milan hanno condiviso la scelta della riservatezza sulle trattative per il rinnovo dei loro contratti. Attualmente, lo ricordiamo, Antonio Donnarumma percepisce un milione di euro netto a stagione, mentre Gigio Donnarumma ne prende 6. IL NUMERO 99, FERMO CAUSA COVID_19, SMANIA PER RIENTRARE: IL SUO POST ‘INSTAGRAM’ >>>