Calciomercato Milan – Si tratta col Real per Brahim Diaz

Il Milan dovrà decidere cosa fare con Brahim Diaz: il giocatore è al termine del prestito biennale con il Real Madrid. La dirigenza rossonera dovrà decidere cosa fare nel calciomercato estivo 2022 . Secondo quanto riferito, infatti, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan sarebbe già in contatto con il Real Madrid per discutere la cifra del riscatto dello spagnolo.

Milan, Brahim Diaz si discute: obiettivo abbassare il riscatto

Il piano del Milan sarebbe quello di scendere sui 13/15 milioni di euro, in quel caso il riscatto dei rossoneri sarebbe possibile. Andranno poi valutate anche le prestazioni in questa secondo parte di stagione di Brahim Diaz, compreso anche il suo utilizzo in un modulo che Pioli potrebbe presto cambiare, passando a un centrocampo a tre senza un possibile utlizzo del trequartista. Si parla tanto di Leao, ma dall’altra parte a dire addio (a zero) è Skriniar