Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il PSG vuole Kane”

Milan e PSG si starebbero sfidando in questo calciomercato per Marcus Thuram. Il francese in scadenza di contratto starebbe ancora decidendo tra i parigini e i rossoneri. Il Paris, però, potrebbe avere anche altri obiettivo per il proprio attacco che potrebbe essere totalmente stravolto rispetto a quello visto in questa stagione. Ecco le ultime news dall'Inghilterra.