Calciomercato Milan – Investcorp, budget da 300 milioni: ecco tutti i nomi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il passaggio Invester Corp potrebbe cambiare il mercato rossonero. Ecco tutti i nomi

Il calciomercato del Milan potrebbe cambiare completamente nelle prossime settimane. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il possibile passaggio dal fondo Elliott a Investcorp potrebbe consentire ai rossoneri di diventare assoluti protagonisti del mercato estivo. Tanti i nomi nel mirino: alcuni per trattative già impostate da tempo come Botman e Origi , altri per sfruttare la possibilità di un extra-budget messo a disposizione alla nuova proprietà. Alcuni esempi: Haller dell’Ajax o Nkunku del Lipsia oppure Zaniolo della Roma.

La rosea fa alcuni nomi, come ad esempio Sterling del Manchester City e Isco del Real Madrid. Gli agenti stanno proponendo i loro assistiti al Milan, avendo percepito il possibile cambio societario. Il club rossonero potrebbe dunque diventare il protagonista principale del mercato non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Il marchio Milan è uno dei più importanti al mondo e il possibile cambio societario attira molti giocatori.

Tra i profili seguiti non dimentichiamoci Marco Asensio. Il maiorchino ha un contratto in scadenza nel 2023 e il suo prezzo di 30 milioni di euro è accessibile per le casse rossonere. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, vuole avere prima la certezza di prendere Mbappe dal Psg per poi dare il via libera. I rossoneri sono alla finestra, anche perchè non sono poi così convinti di tenere Brahim Diaz, che sta disputando una stagione negativa. Per Asensio va risolto il nodo ingaggio, ma con gli arabi potrebbe cambiare tutto. Staremo a vedere. Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.