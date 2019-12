Calciomercato Milan – Genoa in chiusura per Borini: contratto fino al 2022

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, il Genoa è ormai in chiusura per Fabio Borini. Via libera del Milan, con Enrico Preziosi che ha pronto un contratto fino al 2022 per l’esterno tuttofare ex Roma e Sunderland. Niente Crystal Palace, dunque, per Borini, opzione che nei giorni scorsi sembrava maggiormente gradita al ragazzo. Resterà in Italia e in Serie A, con il nuovo tecnico dei rossoblù Davide Nicola che potrà sorridere per il primo rinforzo in arrivo. Con la partenza di Borini, si liberebbe in questo modo la numero 11 per Zlatan Ibrahimovic: ecco quando sarà pronto al 100% secondo il dottor Guarino>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android