Calciomercato Milan – Il CT dell’Ungheria sul futuro di Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai lascerà il RB Salisburgo al termine di questa stagione. Sono tantissimi i club sulle sue tracce. Il prezzo non è indifferente, da 20 milioni di euro a salire. Nonostante non abbia ancora dimostrato fondamentalmente niente, visto che ha giocato in un campionato poco competitivo, con tutto il rispetto, è già un pezzo pregiato del calciomercato.

Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, che conosce bene Szoboszlai avendolo allenato, ai microfoni di TMW Radio riferisce: “Può ancora migliorare tanto e dipenderà molto dalle scelte che farà. So che ha possibilità di giocare in tre campionati europei: Germania, Inghilterra e Italia”.

