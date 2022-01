Calciomercato Milan – Bailly ha detto sì, si cerca l’intesa col club

Milan alla ricerca di un difensore sul calciomercato per lottare fino all'ultimo in campionato e Bailly piace molto. Ecco le ultime.

Stefano Bressi

Un inizio di 2022 ottimo per il Milan in campionato, con i rossoneri che ora cercando diventare protagonisti anche sul calciomercato, con Eric Bailly che potrebbe essere il primo colpo. L'obiettivo è conquistare lo Scudetto a fine stagione e per farlo servono rinforzi in questa sessione invernale di mercato. Milan al lavoro.

Serve qualcuno che sostituisca Simon Kjaer, danese classe 1989 che ha concluso anticipatamente la stagione per la rottura del crociato. Deve avere caratteristiche precise, quindi non si prenderà il primo che capita. La prima scelta è sempre Sven Botman, olandese classe 2000 del LOSC, che però vuole 30 milioni subito per lasciarlo andare. Troppi, quindi il Milan vira su Bailly del Manchester United, ivoriano classe 1994.

Sembra che il difensore abbia già dato il proprio ok al trasferimento al Milan a gennaio, secondo Tuttosport, ma ovviamente c'è ancora da convincere il club inglese. Impresa non semplice, visto che non vorrebbe lasciarlo andare così facilmente.

Anche perché il Milan lo vorrebbe solo in prestito, al massimo con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. C'è intesa sul valore, ma il Manchester United chiede o la cessione a titolo definitivo o l'inserimento dell'obbligo di riscatto. In ogni caso il Milan prova ad accelerare per chiudere il colpo in difesa. Segui con noi il live testuale di Milan-Genoa di Coppa Italia