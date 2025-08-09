Calciomercato, Di Marzio svela: “Thiaw al Newcastle, il Milan torna su…”

Entrambi i centrali italiani, classe 2006 e 2005, sono da tempo nei radar rossoneri da tempo. E ora che l’addio di Thiaw sembra vicino, tornano protagonisti.
CALCIOMERCATO MILAN
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra Milan e Newcastle per la cessione di Malick Thiaw si fanno sempre più fitti e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.
Il Milan ha già iniziato a sondare possibili sostituti. Come rivela Di Marzio, sul taccuino di Igli Tare sono tornati i nomi di Giovanni Leoni, seguito anche da Inter e Liverpool con il Parma che chiede oltre 30 milioni, e Pietro Comuzzo della Fiorentina, valutato almeno 25 milioni.
