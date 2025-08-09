Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Di Marzio svela: “Thiaw al Newcastle, il Milan torna su…”

Calciomercato Milan: Di Marzio conferma, contatti fitti con Newcastle per Thiaw. Ecco i possibili sostituti del tedesco
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra Milan e Newcastle per la cessione di Malick Thiaw si fanno sempre più fitti e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Calciomercato Milan, Di Marzio conferma: "Ritorno di fiamma per Leoni e Comuzzo"

Il Milan ha già iniziato a sondare possibili sostituti. Come rivela Di Marzio, sul taccuino di Igli Tare sono tornati i nomi di Giovanni Leoni, seguito anche da Inter e Liverpool con il Parma che chiede oltre 30 milioni, e Pietro Comuzzo della Fiorentina, valutato almeno 25 milioni.

Entrambi i centrali italiani, classe 2006 e 2005, sono da tempo nei radar rossoneri da tempo. E ora che l’addio di Thiaw sembra vicino, tornano protagonisti.

