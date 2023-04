Calamai: “Con il vero Leao il Milan può centrare la finale di Champions”

Il noto giornalista Luca Calamai , nel suo editoriale per TMW, ha parlato della prestazione del Milan contro il Napoli al 'Maradona', ma si è anche soffermato sulla classe di Rafael Leao e sulla possibilità che il Diavolo arrivi in finale di Champions League se il portoghese dovesse mantenere il livello visto contro gli azzurri. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Luca Calamai su Rafael Leao

"Non c'era Osimhen e il Napoli è stato travolto. Anche se, chiariamolo subito, lo scudetto è comunque cucito sulle maglie della squadra di Spalletti. Il Milan, invece, ritrova il vero Leao e torna a incantare. Hai voglia a parlare di schemi e di tattica. A esaltare i Generali della Panchina. Alla fine, la differenza spesso la fanno i fuoriclasse che vanno in campo. Abbiamo detto e ripetuto che la società rossonera deve blindare prima possibile questo talento. Non sarà un mostro di continuità ma appartiene alla categoria degli artisti del pallone. Con il vero Leao il Milan può piazzarsi tra le prime quattro in campionato e centrare la finale di Champions. Dalla sua parte nel tabellone la rivale vera è il Napoli. Che il Milan ha appena spazzato via. Con i gol e i colpi di Leao".