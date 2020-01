Cagliari, Pavoletti: “Ibrahimovic il mio idolo: speriamo di fermarlo”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Leonardo Pavoletti, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, prossimo avversario del suo Cagliari. L’attaccante dei sardi ha parlato dello svedese e del match contro il Milan: “È sempre stato un mio idolo, per statura e modo di giocare, sarà bello vederlo dal vivo perché non mi era mai capitato. Con lui in forma non sarà facile sabato, dovremo trovare le contromisure adatte per fermarlo. Speriamo che, dopo la tripletta subita da Cristiano Ronaldo, possiamo fermare almeno Ibrahimovic”, le parole dell’ex centravanti del Genoa. Intanto, per Amrabat spunta anche l’Inter>>>

