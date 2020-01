Calciomercato Napoli – Stretta finale per Amrabat: l’Inter però…

CALCIOMERCATO NAPOLI – Napoli-Amrabat: siamo alla stretta finale. O almeno è quello che vorrebbero i partenopei. La società azzurra ha già trovato l’accordo con il Verona sia per il marocchino che per Amir Rrahmani sulla base di 35 milioni di euro. Tutto liscio come l’olio? Neanche per sogno. C’è l’azione di disturbo dell’Inter per Amrabat negli ultimi giorni. Il centrocampista sta pensando anche all’ipotesi nerazzurra ed è al momento combattuto. Il Napoli è forte dell’accordo già trovato con gli scaligeri e vuole quindi chiudere nei prossimi giorni anche con il giocatore. Inter permettendo… Intanto un giovane del Milan è ormai con le valigie in mano, continua a leggere >>>

