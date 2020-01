Cagliari-Milan, Krunic: “Ibrahimovic ci ha aiutato tanto ed aiuterà di più”

NEWS MILAN – Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ a pochi minuti da Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Krunic: “Sicuramente Zlatan Ibrahimovic è un campione, alza il livello dell’allenamento e penso che ha aiutato tanto finora la squadra. Aiuterà di più nelle prossime partite. Suo padre è bosniaco come me, lui parla la mia lingua, abbiamo parlato abbastanza: mi ha chiesto come si vive in Bosnia, della Nazionale, della squadra e ho spiegato lui come vanno. Manca da lì da tanto tempo, gli interessa tutto. Noi siamo un po’ diversi dall’Europa, abbiamo un modo di pensare diverso: penso di averlo aiutato tantissimo, lui lavora duro, è un professionista. Ma noi siamo tutti così. Ci aiuta molto nella carriera. Oggi partita molto difficile e molto importante per noi: arriviamo dopo tre risultati non buoni, l’ultima partita volevamo vincerla. Arriviamo delusi ma consapevoli della nostra qualità e della nostra forza: speriamo di vincere”. Per le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan scelte dai due tecnici Rolando Maran e Stefano Pioli, continua a leggere >>>

