Cagliari-Milan, Conti: “Guariti? Presto, ma ci siamo dati una svegliata”

CAGLIARI-MILAN – Al termine della gara vinta 2-0 a Cagliari, il terzino del Milan Andrea Conti ha commentato su Instagram il risultato del match. “Forse è presto per dire che siamo guariti, ma di sicuro ci siamo dati una bella svegliata! bravi ragazzi”, ha scritto l’ex laterale dell’Atalanta. Intanto, contro la SPAL in Coppa Italia sembra destinato a tornare titolare, visto gli acciacchi alla caviglia di Davide Calabria. Sarà un’ottima occasione per cercare di convincere Pioli e rinvertire le gerarchie. Questo invece il commento di Donnarumma>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android