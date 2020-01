Milan sui social – Donnarumma: “Bella vittoria, avanti così”

ULTIME MILAN – Successo meritato, in Cagliari-Milan, per la squadra rossonera. Protagonista assoluto senza dubbi Zlatan Ibrahimovic. Chi è stato molto meno protagonista è Gianluigi Donnarumma. Il che è certamente un fatto positivo. Gigio non ha dovuto compiere nessun intervento, se non una correzzione su una propria incertezza. Bella parata, ma causata di fatto da se stesso. Per il resto, Gigio non pervenuto, anche se il suo carisma e la sua leadership sono sempre evidenti e crescono sempre di più. A fine gara, su Instagram, poche parole, ma ben piazzate e sincere. Il tutto insieme a due foto: “Bella vittoria! Avanti così”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android