Cagliari-Milan, Castillejo: “Dobbiamo mettere anima e cuore in campo”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, attaccante rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ a pochi minuti da Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo: “Cambia il modulo? Sì, ma alla fine penso che il sistema sia uguale: quello che conta è la voglia di vincere, l’anima e il cuore che dobbiamo mettere in campo oggi. Zlatan Ibrahimovic è un giocatore che ci dà tanto, non solo per la carriera che ha fatto, ma per tutto quello che può dare alla squadra, dentro e fuori. Giocatore fortissimo: dobbiamo mettere per forza il pallone in area per lui. Questo uno scontro diretto per l’Europa? Può essere, ma dobbiamo pensare a noi stessi, a cambiare questa dinamica che in quest’ultimo anno non è andata bene. Abbiamo un anno nuovo per cambiare le cose che non stanno andando bene”. Per le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan scelte dai due tecnici Rolando Maran e Stefano Pioli, continua a leggere >>>

