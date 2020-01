Cagliari-Milan 0-0 al 45′: match finora equilibrato alla ‘Sardegna Arena’

NEWS MILAN – È terminato, da pochi istanti, alla ‘Sardegna Arena‘, il primo tempo di Cagliari-Milan: 0-0 alla fine dei primi 45′ di gioco. Tanto ritmo, tanto agonismo, ma poche emozioni. Diavolo pericoloso con Theo Hernández e Zlatan Ibrahimovic, un paio di mischie in area rossonera risolte da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma per i sardi. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra il Cagliari di Rolando Maran ed il Milan di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

