Bucchioni: “Milan? Ci vorrà del tempo per trovare una nuova proprietà”

ULTIME NEWS MILAN – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha parlato del momento del Milan e del suo futuro. “Ci vorrà del tempo per trovare una nuova proprietà che voglia prima di tutto fare calcio rimettendo in moto una macchina come quella rossonera. Ne servirà altro per prendere 7 giocatori da Milan vendendo quelli che ci sono già in rosa”, ha detto il giornalista. A proposito di proprietà, ecco le ultime sulle possibile acquisto di Bernard Arnault>>>

