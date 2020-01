Bruno Longhi: “Ibrahimovic? Non sta facendo follie, ma infonde coraggio”

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e del suo rendimento in queste prime gare in rossonero: “Non sta facendo follie, è abbastanza statico in campo, ma i ‘bambini’ dell’asilo rossonero si sentono rinfrancati nell’averlo accanto. Infonde coraggio al Milan ed è un pericolo in più per gli avversari”. Intanto, ha parlato di Ibrahimovic anche Massimiliano Mirabelli: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android