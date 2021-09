Brahim Díaz: “I gol ci sono, ma mi interessano molto di più i risultati”

Brahim Díaz, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di 'AS' spiegando come in questa stagione si senta anche più 'caldo' sotto rete

Daniele Triolo

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'AS' (LEGGI QUI L'INTEGRALE). Interpellato sul suo inizio di stagione con i rossoneri, nel corso del quale sta trovando spesso la via del gol, il calciatore andaluso ha risposto quanto segue.

"Quest'anno arrivo di più in porta, è vero, ed ho voglia di aiutare la squadra giocando vicino l'area avversaria. I gol ci sono, ma mi interessa molto di più che ci siano i risultati".