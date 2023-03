Bosnia, piccolo fastidio per Krunic: le news in vista della Slovacchia

Come aveva fatto nelle ultime settimane al Milan , dimostrandosi una delle poche luci nel tunnel in cui è entrato il Diavolo, anche con la Nazionale della Bosnia Rade Krunic ha dato prova delle sue qualità, che molto spesso vengono sottovalutate. Nell'importante sfida contro l' Islanda il duttile mediano rossonero ha messo a segno addirittura una doppietta, che ha regalato ai suoi un successo fondamentale.

Secondo quanto riferito dal giornalista bosniaco Haris Mrkonja, però, Rade Krunic si sarebbe fatto male con la Bosnia durante un allenamento a Bratislava. Nonostante ciò, i primi esami svolti sul centrocampista del Milan hanno tranquillizzato l'ambiente, tanto che i medici gli avrebbero dato il via libera per scendere in campo già contro la Slovacchia nella sfida che si terrà questa sera alle ore 20:45.