Borini, parla la moglie: “E’ uno che si porta a casa lo stress del lavoro”

ULTIME NEWS MILAN – Fabio Borini, attaccante classe 1991 del Milan, è uno dei giocatori in partenza nel mercato di gennaio. Nel frattempo il numero 11 rossonero si rilassa, concedendo un’intervista a ‘Milan Tv’ nella quale parla di cose extra campo insieme alla moglie Erin. Questione primo bacio, quali sono le abitudini a Milanello? Ecco le risposte.

Dov’ è stato il primo bacio?

Borini appare in difficoltà mentre la moglie ha già scritto la sua risposta. Ma alla fine la risposta è esatta dopo la minaccia di Erin: “Non mangi stasera!”.

Sulle abitudini alimentari: “Mangio solo uno yogurt a casa perché abbiamo colazione obbligatoria a Milanello, prima dell’allenamento”.

Sulla prima partita in cui Erin ha visto Borini: “Era in Europa League, eravamo nel box di Pepe Reina e tu hai fatto un gol…”. Possibile sia la gara tra Milan e Ludogorets, ma non viene specificato.

Borini parla del suo percorso culturale: “Sto cercando di prendere il diploma perché sono andato presto in Inghilterra e non ho potuto studiare. Indirizzo geometra, poi vorrei fare architettura”.

Parla Erin: “Si porta sempre a casa lo stress del lavoro. Quando vincono mi porta a cena, se perdono non usciamo mai di casa”.

Cosa ha detto tuo suocero quando ti ha conosciuto: “Meno male che non sei del Manchester United”.

Su pregi e difetti risponde la moglie: “E’ uno che ha passione e ambizione”.

