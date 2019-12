Borghi: “Rafael Leao? E’ l’unico che ha delle scintille nel Milan”

NEWS MILAN – Il giornalista Stefano Borghi, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che sta alternando alti e bassi.

"Pioli ha rilanciato Leao, secondo me una decisione giusta, deve essere coinvolto in questa squadra. E' l'unico che ha delle scintille, delle trovate tecniche, delle possibilità che rompono le consuetudini di questo Milan. E le consuetudini di questo Milan sono piuttosto modeste. Però Leao deve crescere sul piano dell'atteggiamento e della forza, tante volte ha provato a far qualcosa ed è andato a spalmarsi su avversari nettamente più intensi di lui. Fra Leao e Piatek, che è entrato e non ha combinato nulla, il capitale di prospettiva e di attualità del Milan mi sembra il giovane portoghese".

