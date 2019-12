Borghi: “Paqueta e Rafael Leao? Con loro il Milan farà il salto di qualità”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Borghi, noto telecronista di ‘DAZN’, ha parlato delle qualità dei giocatori del Milan Paqueta e Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Il Milan crescerà tanto quando si riusciranno a inserire in pianta stabile Paqueta e Rafael Leao, che sono due in grado di far fare il salto di qualità ai rossoneri”. Attenzione ad uno scossone societario/tecnico importante per il Milan: ecco chi avrebbero contattato i rossoneri per la prossima stagione, continua a leggere >>>

