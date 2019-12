Calciomercato Milan – Rangnick, offerta per doppio ruolo allenatore/dirigente

CALCIOMERCATO MILAN – L’indiscrezione lanciata dalla ‘Bild’ avrebbe del clamoroso. Secondo il quotidiano tedesco il Milan avrebbe offerto a Ralf Rangnick il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo. Un profilo non nuovissimo per il club rossonero, alcune indiscrezioni sono saltate fuori anche nelle scorse settimane. Resterà da capire se davvero il Milan vuole fare sul serio per una figura che andrebbe ad operare l’ennesima rivoluzione degli ultimi tumultuosi anni.

Il Milan vorrebbe bloccarlo già da ora, avviando con lui una sorta di collaborazione da consulente esterno. Rangnick starebbe valutando la proposta e per questo motivo sono attese novità nei prossimi giorni. C’è un’offerta concreta per Ricardo Rodriguez, ecco la posizione del Milan sul terzino: continua a leggere >>>

