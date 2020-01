Boniek: “Piatek in un buco nero. Ibrahimovic darà fastidio ai giocatori del Milan”

NEWS MILAN – Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, ha analizzato il momento di forma del suo connazionale Krzysztof Piatek ma non soltanto, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘.

“Piatek è un buon giocatore, sa fare gol. Poi, come succede, è entrato in un buco nero e non riesce ad uscirne. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è una mossa dal punto di vista mediatico molto intelligente, ma nessuno si è domandato se, a 38 anni, è ancora capace di fare la differenza nel campionato italiano, com’è la sua condizione fisica. Vediamo come comincia”, ha detto Boniek.

“Se Ibrahimovic darà fastidio a Piatek? Darà fastidio a tutti i giocatori del Milan, toglierà il posto a qualcuno e metterà pressione a tutti. È una mossa difficile da capire: mi sembrava che la politica del Milan fosse diversa. Ma hanno perso terreno e vogliono a tutti i costi rientrare nel gruppo. Ibrahimovic e Piatek possono giocare insieme: il primo mi sembra che giochi ora un po’ più indietro. Il secondo è più attaccante d’area”, ha concluso.

