Bonaventura: “Gol al Napoli? Ricordo il boato di San Siro. Che emozione!”

NEWS MILAN – Jack Bonaventura, centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata a DAZN ha raccontato il ritorno al gol con la maglia rossonera in questa stagione, contro il Napoli: “Mi viene in mente il boato di San Siro. C’era tantissima gente allo stadio. Venivamo da un periodo in cui non avevamo fatto bene. Quello è stato un goal importante che mi ha fatto emozionare. Per me è stata una liberazione”.

