Calciomercato Milan – Rodriguez, c’è l’offerta del Napoli: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan, è sul punto di cambiare in aria in vista del calciomercato di gennaio. Lo svizzero, ormai inutilizzato dopo l’exploit di Theo Hernandez, piace moltissimo a Gennaro Gattuso, neo allenatore del Napoli. L’ex tecnico rossonero stravede per il suo ex giocatore e vorrebbe regalarselo nella sua nuova esperienza.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, ci sarebbe stato un contatto tra la società e l’agente del giocatore nella giornata di ieri. Il Napoli vuole battere la concorrenza del Fenerbahce e offre al Milan un prestito con diritto di riscatto. Formula non gradita ai dirigenti rossoneri che vogliono vendere Rodriguez solo a titolo definitivo. Anche Fabio Borini sta per lasciare il Milan: ecco dove andrà, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android